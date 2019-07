Grad Damen keert als proefspeler terug bij NAC

Een oude bekende is terug op het vertrouwde nest; Grad Damen traint vanaf vandaag mee en krijgt van NAC de komende weken de gelegenheid om fit te blijven. Zonder valse verwachtingen te wekken, een nieuw contract bijvoorbeeld, sluit hij op de voorlaatste dag van het trainingskamp in Oudenbosch bij de selectie aan.

Vorige week was de 21-jarige Damen (foto) nog drie dagen op proef bij Cambuur met als slotstuk van zijn stageperiode een oefenwedstrijd waarin hij een uur speeltijd kreeg. Vervolgens kreeg de speler te horen dat hij ‘een positieve indruk had achtergelaten, maar dat de club op dit moment een ander type speler zoekt’.

Uitvoering overleg binnen het technisch hart van NAC heeft ertoe geleid dat Damen, een kind van de club, de ruimte wordt geboden om zijn conditie op peil te houden in afwachting van een nieuwe werkgever. Tegelijkertijd mag hij zich (opnieuw) bewijzen, omdat het team momenteel een verdedigende middenvelder mist. Wellicht dat Damen daarom zaterdag al in St. Willebrord in actie komt als Kortrijk de volgende tegenstander is in de oefencampagne. Zoals bekend werd de aflopende verbintenis van de Bredanaar eerder dit voorjaar niet verlengd en was hij genoodzaakt om NAC na dertien jaar te verlaten.