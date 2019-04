Grad Damen heeft wél toekomst bij NAC

De komende weken zal de 21-jarige Bredanaar een eerste aanbieding krijgen om bij te tekenen. De verwachting is dat beide partijen elkaar weten te vinden. Voorlopig is Damen de enige speler die uit zijn verbintenis loopt waaraan de net aangetreden directie denkt iets te hebben in de toekomst. Topscorer Mitchell te Vrede bijvoorbeeld zal geen voorstel ontvangen voor een nieuwe overeenkomst, terwijl reservedoelman Theo Zwarthoed onlangs liet doorschemeren wellicht helemaal te stoppen.