Grad Damen drie dagen op proef bij Cambuur

Woensdag doet Damen mee in een oefenwedstrijd van het team van Henk de Jong. De 21-jarige middenvelder was afgelopen seizoen eerst geblesseerd en werd daarna genegeerd door trainer Mitchell van der Gaag. Onder diens opvolger Ruud Brood werd hij in de rust van het duel Fortuna Sittard (21 april) ingebracht. Nadien kreeg hij in de laatste drie competitiewedstrijden een basisplaats. Het was voor Damen niet voldoende om zijn verblijf in Breda te kunnen verlengen.