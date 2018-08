Gözübüyük moet eerste Avondje NAC in goede banen leiden

Van der Gaag teleurge­steld in ploeg: 'De bevesti­ging van wat we in de voorberei­ding hebben meegemaakt'

13 augustus ,,Ik vind het te makkelijk om dit af te doen als een offday.” NAC-trainer Mitchell van der Gaag vindt een leermoment prima, maar niet als er met 5-0 verloren wordt, ook niet van AZ. ,,Deze wedstrijd is een beetje de bevestiging van wat we in de voorbereiding hebben meegemaakt.”