Gözübüyük moet derby NAC - Willem II in goede banen leiden

Rugsponsor NAC in financiële problemen, gevolgen nog onduide­lijk

15 oktober Energiebedrijf Energieflex, rugsponsor van NAC, verkeert in financiële problemen. De rechtbank in Utrecht heeft het bedrijf voorlopig uitstel van betaling toegewezen. Een bewindvoerder is aangesteld om de balans op te maken bij de onderneming.