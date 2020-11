Goudhaantje Mashart redt aanvallend onmachtig NAC tegen Telstar

Het kostte pijn en moeite, maar NAC heeft zich gerevancheerd voor de verloren topper tegen De Graafschap van afgelopen woensdag. Het aanvalsspel was wederom niet best, maar gewonnen werd er wel van Telstar: 1-0. Niemand minder dan linksback Jethro Mashart moest, als invaller, voor het doelpunt zorgen.

Na de verloren topper tegen De Graafschap (1-0) had Maurice Steijn zijn conclusies getrokken. Het moest anders. Zijn ploeg creëerde niks. Dus tegen Telstar had hij een nieuw aanvalsplan uit de doeken gedaan. Een opstelling met drie verdedigers en twee spitsen, 3-5-2. Dus was er plaats voor Moïse Adiléhou in het hart van de defensie en stond voorin Mario Bilate naast Sydney van Hooijdonk. Op de vleugels Nick Venema (links) en Robin Schouten (rechts). Slachtoffers van het systeem waren linksback Jethro Mashart en rechtsbuiten Huseyin Dogan. Mounir El Allouchi ontbrak om een heuglijke reden: hij verwachtte zaterdag de komst van zijn eerste kindje.

Irritatie en frustratie

Maar ook met twee spitsen en aanvoer vanaf de vleugels lukte het NAC niet om gevaarlijk te worden. In welk systeem de ploeg ook speelt, welke namen er ook op het veld staan, het loopt momenteel voor geen meter. De spelers leken het zelf ook niet te begrijpen. Irritatie en frustratie voerden tegen Telstar de boventoon. Een schot op doel kon er halverwege genoteerd worden: een vrije trap van grote afstand van Venema. Recht op de doelman.

In de tweede helft, waarin Yassine Azzagari de geblesseerde Lex Immers verving, ging het aanvankelijk niet veel beter. Met een hoop chagrijn op elkaar als resultaat. Telstar kwam wel tot uitgespeelde kansen en tot twee keer toe moest Nick Olij reddend optreden.

Gouden wissel

In de 66ste minuut greep Steijn in. Terug naar 4-3-3. Mashart binnen de ploeg (voor Adiléhou) en DJ Buffonge (voor spits Van Hooijdonk) op de flank. De wissels waren nauwelijks doorgevoerd of NAC creëerde een eerste echte kans. En het was meteen raak. Azzagari combineerde er lustig op los met Mashart, de linksback dook plots op voor de doelman én verschalkte hem met een fraai stiftje. Een doelpunt van de jeugdopleiding van NAC. Gouden wissel.

En dan lukt het dus wel. Een kans uit het niets, maar de voorsprong was o zo welkom. Die 1-0 moest NAC vervolgens met hand en tand verdedigen. Het piepte en het kraakte, in de slotminuut kopte zelfs de doelman van Telstar op de lat, maar Olij hield zijn doel schoon. Het spel was niet om aan te gluren, maar NAC kan wel drie punten aan het totaal toevoegen. Dat telt.

Opstelling NAC: Olij; Rösler, Adiléhou (66. Mashart), Riera; Schouten, Haye (87. Kali), Immers (46. Azzagari), Malone, Venema; Van Hooijdonk (66. Buffonge), Bilate .

