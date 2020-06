Gouden seizoenkaarten leveren NAC ongeveer één miljoen euro op, B-Side onverminderd populair

In tijden van nood blijkt NAC duizenden echte vrienden te hebben die de club door dik en dun steunen. Afhankelijk van hun financiële mogelijkheden sluiten de komende weken nog veel meer hartsvrienden aan, die de kosten voor hun seizoenkaart wensen te spreiden over meerdere termijnen.

De Bredase eerstedivisionist heeft begin juni in ieder geval al 5.712 supporters die hun abonnement voor het komende coronaseizoen hebben verlengd met een gouden seizoenkaart. Oftewel: veertig procent van het complete bestand van 13.700 seizoenkaarthouders die NAC in het abrupt gestopte seizoen 2019/2020 had. Zij storten gezamenlijk ongeveer één miljoen euro op de bankrekening van NAC.

B-Side

Onverminderd populair blijft de B-Side (4.640 plaatsten) waar 2.264 supporters hun seizoenkaarten hebben verlengd. De eretribune (5.450) is goed voor 1.940 gouden jaarkaarten en op Vak G (2.650 plaatsten) zijn er 1.249 verlengers te noteren. De hoofdtribune (5.480) doet het voorlopig met 249 seizoenkaarthouders. Op de hoofdtribune worden naast het personeel, de spelers en oud-spelers ook de sponsoren gehuisvest. Die laatste groep zal de komende weken en beslissing nemen wel op niet te verlengen.

'Wij zijn supporters, geen klanten #norefund'.

De goedkoopste seizoenkaart voor volwassen is 199,80 euro (B-side en Vak G), de duurste 350,58 euro (hoofdtribune midden). Voor de rolstoeltribune wordt 131,02 euro in rekening gebracht. Jongeren onder de achttien jaar, ouderen boven de 65 jaar en mensen met een Bredapas zijn goedkoper uit.

Loyaliteit

Met hun loyaliteit ziet de gouden groep supporters af van elke vorm van tegemoetkoming, zelfs als het Rat Verlegh Stadion op last van de overheid tot de zomer van 2021 gesloten blijft omdat er nog geen werkend vaccin is tegen het coronavirus. De 5.712 verlengers bezorgen NAC een bedrag van rond de één miljoen euro.

Vanaf woensdag start de verlenging van de reguliere seizoenkaarten. Supporters kiezen dan voor een betaling in termijnen en worden gecompenseerd voor de wedstrijden die ze niet kunnen bezoeken in het coronajaar 2020/2021. Het totale aantal gemiste bezoekjes aan het stadion wordt als korting verrekend in de seizoenkaart van het seizoen 2021/2022. Een voorzichtige schatting van het aantal seizoenkaarten dat verkocht gaat worden is lastig te geven, zegt NAC.

De goedkoopste seizoenkaart voor volwassen is 199,80 euro (B-side en Vak G), de duurste 350,58 euro (hoofdtribune midden)

Buitenland

Onlangs gaf de KNVB al te kennen dat ze de deadline voor het indienen van de begroting, traditiegetrouw op 15 juni, laat varen. NAC werkt met verschillende scenario’s: tot 31 december zonder publiek, tot 30 juni 2021 zonder publiek, maar ook tot 31 december met publiek met inachtneming van anderhalve meter afstand. In dat laatste geval wordt met een schuin oog naar het buitenland gekeken.

Zo heeft Bayern München aangegeven toeschouwers te willen toelaten. En in Hongarije waren afgelopen weekeinde ruim 2.000 mensen in het stadion aanwezig bij de wedstrijd Diosgyor - Mezokovesd (1-0) met de regel dat tussen elke aanwezige persoon drie stoelen leeg moesten blijven en dat tussen iedere bezette rij één rij onbezet was.

Als de Nederlandse regering, die zwaar leunt op de adviezen van het Outbreak Management Team en het RIVM, besluit dat straks een derde of dertig procent van de stadions in Nederland alsnog bezet mogen zijn, heeft NAC met 5.712 gouden seizoenkaarthouders een trouw gezelschap in de gelederen dat dolgraag zijn grote liefde weer wil opzoeken.