Gokbedrijf Unibet gaat voor flink bedrag reclame maken in NAC-stadion

NAC bindt de strijd aan tegen kanker en wil met zwemtocht geld inzamelen

NAC slaat de handen ineen tegen kanker én het kleine deel van de supporters die de club zaterdag in een kwaad daglicht hebben gesteld met spreekkoren en verwijzingen naar de dodelijke ziekte. Op 11 september wordt ‘Swim to Fight Cancer’ in de Bredase singels gehouden, waar de goedwillende supporters aan meedoen en geld inzamelen ten behoeve van onderzoek naar kanker.

16 mei