Goetzee vertrekt bij NAC: ‘We zijn elkaar bij de eerste beste grote tegenwind kwijtgeraakt’

Tussen het in ontvangst nemen van alle felicitaties door was Justin Goetzee maandag nog volop in de weer met zijn oude baan. ,,Ik ben op weg naar een afspraak voor NAC”, zegt hij over zijn niet aflatende betrokkenheid bij de club die hij vijfenhalf jaar leidde. Per 1 februari treedt Goetzee als algemeen directeur in dienst bij de gecombineerde wieler- en schaatsploeg Jumbo-Visma.