Goalgetter Verschueren: ‘De laatste keer dat ik er twee maakte, was in de jeugd’

De laatste keer dat hij er twee maakte in één wedstrijd? ,,Dat zal ergens in de jeugd geweest zijn, denk ik. Dat is wel lang geleden. Dit was de eerste keer in het betaald voetbal. Daar ben ik wel blij mee. Het is leuk om je goaltjes mee te pikken.”

Het leverde Verschueren, vrijdag de grote man tegen Jong AZ, zijn eigen liedje op. Meerdere malen werd het vanaf de B-Side gezongen: ,,We hebben Arno Verschueren en die schiet ze wel erin.” Zijn medespelers hadden het ook meegekregen en zongen het bij binnenkomst in de spelerstunnel. ,,Ik hoorde het na de wedstrijd en de spelers zongen het net. Dat was leuk om te horen. Ik vind het leuk dat ik twee keer gescoord heb, maar ik ben vooral blij voor het team. We hebben super hard gewerkt. We verdienden het vorige week al om te winnen. Vandaag hebben we ook in hoge intensiteit gespeeld en werd het wel beloond.”

Onder Willem Weijs komt Verschueren veel in de vijandelijke zestienmeter. ,,Die rol vind ik leuk, past goed bij mijn kwaliteiten. Ik moet veel druk zetten, loopacties maken. Daar kom ik goed tot m'n recht.”

De nuchtere Verschueren is geen gekke dingen van plan om zijn twee doelpunten te vieren. ,,Ik ga snel naar bed, want ik ben aardig moe. Het wordt een rustig avondje verder. Mijn familie is hier, we blijven altijd even hangen in het stadion. Ik vind het leuk om die mensen terug te zien. Daarna naar huis, snel recupereren voor de wedstrijd van donderdag tegen PSV. Dat is het belangrijkst.”