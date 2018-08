Gianluca Nijholt: 'De trainer vindt mij belangrijk, ik mocht absoluut niet weg'

Geslaagd eerste 'Avondje NAC': oude helden zien dat het goed is

20 augustus 'Was ie mooi of was ie mooi?', vraagt een iele man met een dromerige blik in zijn ogen op de hoofdtribune van het Rat Verlegh Stadion. Twee vakken verderop glimlacht een beresterke vent met de kenmerkende strakke scheiding in het zwarte haar. Wanny van Gils en Daan Schrijvers zijn op spandoeken prominent aanwezig tijdens het eerste 'Avondje NAC' van dit seizoen.