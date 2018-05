Gezond NAC maakt promotie naar categorie 3 van het licentiesysteem

Daarmee heeft NAC de laatste stap gezet in het licentiesysteem. Sinds 2015 bivakkeerde het al in de veilige categorie 2 na tijden onder curatele (categorie 1) te hebben gestaan van de KNVB vanwege gaten in de begroting. Inmiddels is de club door de voetbalbond financieel kerngezond verklaard met de promotie naar categorie 1 tot gevolg. Daarmee zet NAC definitief een streep onder een woelige periode waarin de financiers begin 2015 hun uitstaande leningen (ruim tien miljoen euro) omzetten in aandelen en daarmee eigenaar van de club werden.