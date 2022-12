Gewonnen derby betekent veel voor Marijnissen: ‘Ik kijk hier al naar uit vanaf het moment dat ik op mijn tiende bij NAC kwam’

NAC-fans strooien nog wat extra zout in de wonden van Tilburgse collega's: 'Hopelijk kan de baas het waarderen’

Of de NAC-fans blij zijn met de overwinning op aartsrivaal Willem II? Nou en of. En dat laten meerdere NAC-fans maar wat graag zien op hun werk deze maandagmorgen. Hun Tilburgse collega's moeten het vandaag even ontgelden, zo valt te zien op social media.

