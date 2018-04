Gewezen aanvoerder Haemhouts treedt met kleine stapjes uit de anonimiteit

Zo mocht niet Robbie Haemhouts maar Gianluca Nijholt, als vervanger van Manu García, vijf minuten voor tijd opdraven om de 5-1-achterstand te verdedigen en niet groter te laten worden. Toch moet de terugkeer in de wedstrijdselectie als een overwinning hebben gevoeld voor de middenvelder die tijdens het trainingskamp in Portugal begin januari zei dat zijn rol nog niet is uitgespeeld bij NAC .

Wederopbouw

Zover is het nooit gekomen. Stans werd al vrij snel afgeschreven en heeft zijn contract drie maanden geleden ontbonden en de wijk genomen naar Go Ahead Eagles. Gianluca Nijholt kwam lang niet voor in de plannen van trainer Stijn Vreven, werkte zich in december knap tegen de stroom in op tot basisspeler, maar is in februari weer terug bij af en bankzitter. Naast hem zat zaterdag Haemhouts die in de slotfase van de competitie hoopt op een invalbeurt, hoewel de kans dat dat gebeurt niet bijster groot lijkt.