Gesprek NAC en Lokhoff nog zonder een concrete uitkomst

De algemeen directeur van NAC omschrijft het samenzijn met Lokhoff als 'een goed persoonlijk onderhoud waar we elkaar beter hebben leren kennen en we veel over de club hebben gesproken. Het was een prettig gesprek.'

Over de precieze inhoud van het tête-à-tête in het Rat Verlegh Stadion doen beide mannen geen uitspraken. Of Lokhoff, die gisterochtend in alle vroegte is teruggereden naar Wolfsburg, in de running is om technisch manager te worden of om een andere officiële functie te vervullen komend seizoen, daarover laat Manders niets kwijt. Lokhoff bevestigt het onderonsje, maar gaat evenmin op de inhoud in.