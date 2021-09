Geschrokken Haye slaat met vuist op tafel en legt lat hoger bij NAC: ‘Ik zat me op te vreten, we toonden geen lef’

In de NAC-verdedi­ging heeft Bakker een streepje voor op Rösler

11:35 ,,Ik kan heel goed leven met deze uitslag.” Het doelpuntloze gelijkspel bij Roda JC beschouwt Edwin de Graaf als een juiste weergave van het wedstrijdbeeld. ,,De eerste helft vond ik ons niet goed spelen. De tweede helft, zeker na de wissels, kwamen we beter in de wedstrijd. Toen hadden we een fase dat we iets meer domineerden.”