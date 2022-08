Gemeente Breda blij met overname: ‘Avondje NAC mag je gerust immaterieel erfgoed noemen’

Quaars weet als geen ander wat NAC betekent voor de Bredase samenleving. Niemand minder dan NAC-coryfee Bertus Quaars is zijn oom. De Bredase oud-speler van NAC die in 1973 als aanvoerder de KNVB-beker in ontvangst mocht nemen in De Kuip nadat NEC in de finale met 2-0 was verslagen. Quaars in een door de gemeente uitgevaardigd persbericht waarin de goedkeuring aan de overname wordt toegelicht: ,,Breda en NAC zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het Avondje NAC is een begrip in het land en mag je gerust immaterieel erfgoed noemen. Ik ben blij dat we als gemeente Breda de overname kunnen goedkeuren.”