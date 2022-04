Gelaten NAC-supporters protesteren met zachte stem tegen City Football Group

Tientallen supporters houden, verspreid over de verschillende tribunedelen, een stukje stof omhoog met de teksten: ‘NAC = Breda’ en ‘Wij zijn NAC’. Op de eretribune wappert iemand met een goudkleurige ‘Fuck City’ vodje als de spelers van NAC en Jong Ajax het veld oplopen. En aan de railing over de hele lengte van de eretribune, goed in het zicht van de vaste camera’s, hangt een breed uitgemeten boodschap: ‘And it’s no, nay, never. Never red, white or blue. We are Breda supporters, all yellow and true’ Oftewel: Wij zijn NAC, geel en echt.