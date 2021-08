Gehavend NAC gaat strijdend ten onder tegen De Graafschap

Prijs voor gas breekt door grens 1 euro per kubieke meter: ‘Zorg over voorraad voor de winter’

22:29 De gasprijs is nog nooit zo hoog geweest als nu voor huishoudens die een nieuw contract moeten afsluiten. Bij sommige energieleveranciers is de grens van 1 euro per kubieke meter gepasseerd. Aanbieders hebben zorgen over de zeer lage stand van de gasreserves.