‘Gegenpressing’ Hyballa treedt in Polen in de voetsporen van Maaskant

De dertienvoudig Pools landskampioen staat na elf wedstrijden met slechts tien punten op een teleurstellende dertiende plaats in de Ekstraklasa. In 2011 kroonde Wisla Krakow zich voor de laatste keer tot de beste van Polen, destijds met Robert Maaskant aan het roer. De Bredase trainer vertrok in augustus 2010 bij NAC, toen de competitie net was begonnen, om in Krakau aan de slag te gaan. In zijn eerste seizoen pakte hij direct de titel om in november 2011 zijn congé te krijgen.