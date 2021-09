Gefrustreerde aanvoerder Olij zucht na nieuw debacle NAC: ‘Spullen pakken en wegwezen, meer niet’

Nick Olij ging vrijdagavond op bezoek bij FC Eindhoven voor de derde keer op rij onderuit met NAC (2-0). De aanvoerder was na afloop hevig teleurgesteld. De doelman verbaasde zich over de futloze start van zijn ploeg.

,,We zeiden vooraf dat we vanaf minuut één volle bak wilden gaan.” Bijna beduusd reconstrueert Olij na afloop het nieuwe debacle van zijn club. ,,Ons herpakken na de afgelopen weken. Meer strijd leveren. Zoveel als zij geven, of zelfs meer. Maar na dertig seconden krijg je het eerste schot op je afgevuurd. Dan begin je niet lekker.”

Het aanvoerderschap van de Bredanaars is een erefunctie. Maar op het moment dat NAC de achttiende plaats in de eerste divisie aantikt, valt er weinig eer te behalen. Olij bevestigt dat hij wel een beter moment had kunnen uitkiezen om de band om zijn arm te schuiven. ,,Ik wil hier gewoon mijn verhaal doen met drie punten.”

Balverlies, balverlies

,,Maar op deze manier met je in de kleedkamer je spullen pakken en wegwezen. Meer niet.” Ondanks dat hij kookt van binnen, kiest de aanvoerder zorgvuldig en volwassen zijn woorden. In de kleedkamer heeft het dan ook niet gebulderd. ,,Als je nu met elkaar gaat praten, ga je in de emotie komen. De nabespreking komt zondag. En dan zullen we het een en ander op tafel gooien.”

Quote Balverlies, schot, goal. En drie minuten later weer. Balverlies, omschakel­mo­ment, goal. Nick Olij

De ongeïnspireerde, bijna apathische manier waarop ‘Ody’ Velanas de 1-0 inleidt, is typerend voor de gruwel van een eerste periode die NAC doormaakt. Achteloos paradeert hij door het middenveld voor hij balverlies leidt. Olij zag het machteloos aan. En even later volgt Danny Bakker collega Velanas door een slordige pass in de as van het veld. ,,Balverlies, schot, goal. En drie minuten later weer. Balverlies, omschakelmoment, goal.”

Gefrustreerd, maar smachtend op zoek naar ommekeer

,,Natuurlijk word ik dan gek”, bevestigt Olij het gevoel van vele Bredase metgezellen. ,,Het zijn twee momenten waarop je niet scherp bent en de bal verliest. Het wordt een repeterend verhaal. Dat moet eruit. Het is echt onwijs frustrerend.”

Volgende week ontvangt de nummer achttien koploper Excelsior. En NAC moet snel verbetering tonen wil het niet daadwerkelijk de bodem van het betaalde voetbal kussen. De voetbalstad Breda smacht naar zonnigere tijden. ,,De ommekeer moet heel snel komen. We moeten van die achttiende plaats af.”