Geestdodend Avondje NAC levert 3-0-zege op

NAC – FC Dordrecht is zonde van je zaterdagavond. Een echt Avondje NAC is op zaterdag, maar het voortkabbelende duel met de hekkensluiter van de eerste divisie mocht – zeker voor rust – nooit die naam dragen. Het hardste applaus is voor een toeschouwer die in de rust tijdens het traditionele spelletje latjetrap – het is in de eerste seizoenshelft niemand gelukt – eindelijk het onmogelijk geachte presteert en deklat voor de B-side raakt. Of voor het kindje dat na een halfuur spelen de trap naast vak F7 afloopt, zwaaiend met een NAC-vlag.

Voor de rest was de sfeer gezapig en het spel van NAC vormde daarvoor de aanleiding. Want na een ploeterende bekerzege bij de amateurs van Sparta Nijkerk, na verlenging, was het opnieuw niet hartverwarmend wat de ploeg van Ruud Brood liet zien. De trainer had geen halve maatregelen getroffen voor de laatste wedstrijd van 2019. Hij had zijn basiself op liefst vier plekken omgegooid.

Wijzigingen

Geen plek was er voor Jethro Mashart, Pele van Anholt, Mounir El Allouchi en Finn Stokkers. Robin Schouten was de rechtsback, een basisdebuut was er voor de Zeeuwse verdediger Jan Paul van Hecke, Andrija Filipovic stond linksbuiten en Sydney van Hooijdonk keerde terug als spits. Het mocht allemaal niet baten. Het fluitconcert dat vanaf de tribunes neerdaalde op het elftal bij rust was de beloning voor een ondermaatse eerste helft waarin Nick Olij en Van Hecke nog een aantal keer reddend moesten optreden.

Een dubbele wissel bij rust moest voor verbetering zorgen. Huseyin Dogan bleef na 45 minuten achter in de kleedkamer, hetzelfde gold voor Ivan Ilic. El Allouchi en Luka Ilic moesten NAC behoeden voor puntenverlies tegen de hekkensluiter. De boodschap was aangekomen. Al na acht minuten in de tweede helft schoot invaller Luka Ilic de 1-0 binnen. Alle frustratie schoot hij van zich af. Trainer Brood vierde het door met twee vingers naar zijn doelpuntenmaker te wijzen.

Van Hooijdonk

De korte opleving duurde tot de zestigste minuut, toen het spel zeker tien minuten stil lag na een botsing tussen Filipovic en Dordrecht-doelman Petar Stoskovic. De NAC-aanvaller raakte het hoofd van de keeper, die vervolgens per brancard het veld af werd gereden. Een kwartiertje voor tijd viel de 2-0 uit een corner en was de wedstrijd beslist. Van Hecke kopte bij de eerste paal door, Van Hooijdonk tikte bij de tweede paal binnen.

Luka Ilic kreeg in de slotminuut nog een kans op een derde treffer, maar dat zou op een avond als deze buitenproportioneel en zwaar geflatteerd zijn geweest. De acht minuten extra speeltijd waren logisch, maar daar zat niemand in Breda op te wachten. In het slot maakte Schouten alsnog de derde goal. Door de zege klom NAC naar de zesde plaats.