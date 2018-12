Geen Ramselaar en Bruns voor NAC, technisch hart speurt verder

PSV heeft echter aangegeven dat Ramselaar niet op huurbasis mag vertrekken. De landskampioen staat een maand voor het heropenen van de transfermarkt op het punt dat de overbodige middenvelder alleen verkocht mag worden. Daarnaast zou Ramselaar een voorkeur voor het buitenland hebben om zijn carrière te vervolgen. Bruns, bankzitter in Arnhem, denkt er volgens ingewijden net zo over en voelt op dit moment weinig voor een binnenlandse transfer.

Loodzware klus

Het benaderen van spelers als Ramselaar en Bruns geeft een klein en interessant inkijkje in wat het technisch hart zoekt voor de remake van de filmklassieker The Great Escape. Want dat het een loodzware klus wordt, daar is iedereen het inmiddels wel over eens. Adviseur Pierre van Hooijdonk en consorten zijn als een opruim- en schoonmaakdienst die de troep moeten opruimen die de op non-actief gezette technisch directeur Hans Smulders heeft achtergelaten.