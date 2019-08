Geen NAC, maar RKC voor Leemans: ‘Hoor goede verhalen over Grim’

,,De trainer heeft een grote rol gespeeld in mijn keuze voor RKC, ik hoor veel goede verhalen over Fred Grim”, zegt Leemans in een telefonische reactie. ,,Ik heb met alle trainers (NAC, RKC en Fortuna, red.) gesproken. Grim heeft zich hard gemaakt voor mij. Hij heeft een duidelijke visie en is een grote naam in de voetbalwereld. Hij is toch assistent-bondscoach geweest. Ik geloof in zijn visie en hoor veel goede verhalen over hem.”