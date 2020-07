Geen NAC, geen Cyprus: Van Anholt wacht af

Interesse uit de hoogste divisie van Cyprus wimpelde de rechtsback deze week af. ,,Hoe ze bij mij terechtkomen? Dat gaat altijd via tussenpersonen die contact leggen met mijn zaakwaarnemer. Het aanbod uit Cyprus zag er interessant uit, maar ik had er niet zo'n goed gevoel bij. We kennen allemaal de verhalen uit dat soort landen dat de betalingen opeens niet meer gedaan worden. Ik ben geen vrijwilliger. Als ik na een maand geen salaris meer krijg, schiet dat natuurlijk niet op. Die gok ga ik nu niet wagen, want ik heb geen zin om na een maand terug te zijn in Nederland met het bekende verhaal: een avontuur rijker, een illusie armer. Het ziet het er altijd mooi uit, maar in de praktijk valt het soms tegen."