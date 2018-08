'Geen Muric, maar Birighitti of Niemczycki zondag in het doel bij NAC'

Verdedi­ging NAC: slordig aan de bal, soft in de duels

7 augustus Dertien doelpunten tegen in vijf duels, een gemiddelde van bijna drie per duel. Niet eenmaal werd de nul gehouden in de oefencampagne, ook niet tegen de amateurclubs. De defensie van NAC is allesbehalve waterdicht. Hoe de gaten in de lekkende dijk te dichten en met welk materiaal ook? Trainer Mitchell van der Gaag, zelf oud-verdediger, buigt zich het hoofd over zoveel geschutter.