Geen goals tegen Jong FC Utrecht: NAC heeft stof tot nadenken

Het lichte fluitconcert waarmee het elftal richting de kleedkamer wordt begeleid is een blijk van afkeuring. Ontevreden over het lage tempo, de passiviteit en de weinig vloeiende aanvalspatronen. Het God zegene de greep, met in de laatste tien minuten Finn Stokkers, Sydney van Hooijdonk en Boris Kudimbana allemaal in de frontlinie is een ultiem redmiddel in de hoop dat het balletje dan maar een keer goed valt, wat niet gebeurt.