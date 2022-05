Geëmotioneerde Bilate na bewogen NAC-seizoen: ‘Ik wil nu snel naar huis. Genieten van mijn naasten, van het leven’

Einde teleurstel­lend seizoen: NAC sneuvelt al in eerste ronde play-offs

Het seizoen zit erop voor NAC. De Bredanaars verloren thuis al van ADO en liepen zaterdag in Den Haag in het mes van de counter: 2-1. Zo komt aan een wisselvallig seizoen al in de eerste ronde van de play-offs een bitter eind.

18:34