Geduld van Ilic en NAC op de proef gesteld

Entree Van Anholt bij NAC laat op zich wachten, Kastaneer apart van de groep

25 juli Aangekomen in week vier van de voorbereiding valt bij NAC een aantal zaken op. Pele van Anholt is nergens te zien op het trainingsveld, Gervane Kastaneer volgt evenals Grad Damen en Giovanni Korte een individueel (herstel)programma en Luka Ilic is terug naar Servië om zijn werkvergunning te regelen.