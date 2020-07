Geblesseerde Greg Leigh terug bij NAC

De publiekslieveling van het degradatiejaar 2018-2019 is terug bij NAC, hoewel hij de komende weken een aangepast programma zal volgen. Greg Leigh is herstellende van een blessure en liet de eerste gezamenlijke training van het seizoen 2020-2021 aan zich voorbijgaan.

De verwachting is dat de Engelse linksback een paar weken nodig heeft eer hij weer fit is. Terwijl het ook niet zeker is dat Leigh blijft als hij eenmaal opgelapt is, aangezien het zijn voorkeur heeft terug te keren naar Engeland of Schotland. Als huurling van Aberdeen FC was hij tot aan zijn scheenbeenkwetsuur eind december een vaste waarde. De Schotten hadden een optie tot koop bedongen bij de huurconstructie. Nadat het coronavirus toesloeg, zag Aberdeen echter af van een definitieve overname.