‘Fransman Dorian Dervite nieuwe centrale verdediger NAC’

De voormalig jeugdinternational van Frankrijk is vooral bekend met het Engelse voetbal. Hij debuteerde namens Tottenham Hotspur eind 2006 in de League Cup, maar het was pas in het seizoen 2010/2011 dat hij bij Villarreal B voor het eerst een reeks van wedstrijden speelde. Bij Charlton Athletic settelde Dervite zich in de jaren 2012-2014 als profvoetballer met 75 duels in de Championship. Na vier seizoenen Bolton Wanderers belandde hij vorige zomer bij Charleroi waar hij is blijven steken op één invalbeurt in de competitie en negentig minuten in de beker.