Fraaie goals proefspelers Polizzi en Lederman voor gelegenheidsteam NAC

Met een schitterend gekruld schot in de verre hoek gaf proefspeler Luca Polizzi twee minuten na zijn invalbeurt -hij was in de rust ingebracht- zijn visitekaartje af. De linkspoot was zaterdagmiddag een van de vele onbekende gezichten in het met 1-7 gewonnen oefenduel van NAC tegen Madese Boys.

De wonderschone treffer van Ben Lederman, sinds vrijdag op proef, deed even later weinig onder voor het doelpunt van Polizzi; stijf in de kruising. Veelvraat Boris Kudimbana had zijn maagje al rijkelijk gevuld met twee goals en stond met een tevreden gevoel onder de douche op sportpark De Schietberg. In 135 minuten scoorde de targetman, eveneens op stage, acht keer in drie oefenpotjes met welwillende amateurs uit de regio. Skender Loshi had het bal in Made geopend door een hoekschop krachtig binnen te koppen.

Een speciale vermelding is op zijn plaats voor Bob Ligthart: de doelman van Madese Boys plukte in de eerste helft een kopbal van Kudimbana uit de kruising, hield Loshi (raakte ook de paal voor open doel) in bedwang toen de spits alleen op hem afkwam en ging gestrekt om een schot van Pele van Anholt te pareren. In de stromende regen was de sluitpost in het tweede bedrijf in eerste instantie óók een sta-in-de-weg voor Sydney Hooijdonk voordat de aanvaller fel van zich afbeet met twee typische spitsengoals.

Zeven wissels

In de rust had Ruud Brood zijn elftal op zeven plaatsen omgegooid. Onder meer de stagiairs Polizzi en Abdullah Bozkurt, beiden middenvelders, werden ingebracht in een elftal dat louter bestond uit reserves en jeugdspelers. De 23-jarige Belg Polizzi zit zonder club en stond de afgelopen twee jaar onder contact bij het Cypriotische Apollon Limassol. Bozkurt maakte het afgelopen jaar deel uit van het beloftenteam van Willem II, in Tilburg wist de 19-jarige speler niet door te breken. Laatstgenoemde zal voor Jong NAC worden gehaald, is de verwachting. Evenals Tom Plezier, de linksback die vanaf het begin van de voorbereiding bij NAC meedraait.

De solide spelende mandekker Jan Paul van Hecke was de hele wedstrijd aanvoerder van het gelegenheidsteam van NAC. Zondag (16.00 uur) is de eerste testcase met Lokomotiv Zagreb als tegenstander in Oudenbosch.