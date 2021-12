Flegmatiek NAC verliest van zichzelf in Den Haag

NAC zorgt voor daverende bekerstunt en schakelt FC Utrecht uit dankzij late goal Kotzebue

NAC heeft voor een stunt van formaat gezorgd. De Bredase eerstedivisionist schakelde eredivisionist FC Utrecht uit en overwintert in het bekertoernooi. Thom Haye nam zijn ploeg bij de hand, invaller Vieiri Kotzebue was de gevierde man met zijn winnende treffer in blessuretijd: 3-2.

