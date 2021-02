Fiorini voorkomt met schitterende treffer nieuwe zeperd NAC tegen laagvlieger FC Dordrecht

NAC had wat recht te zetten tegen FC Dordrecht. De Schapenkoppen hadden als hekkensluiter op 6 december voor schaamrood op de Bredase kaken gezorgd door er in de slotfase met de drie punten vandoor te gaan in het Rat Verlegh Stadion. Het was destijds de tweede zeperd in een reeks van slechte wedstrijden tegen ‘de kleintjes’, waardoor de directe promotieplekken uit zicht raakten. Nu de concurrentie her en der wat morst, wil NAC de druk opvoeren. De drie opeenvolgende zeges tegen Almere City, FC Eindhoven en Telstar helpen daarbij. Tegen Dordt moest daar een vervolg aan gegeven worden.

Wijzigingen

Twee wijzigingen had Maurice Steijn doorgevoerd ten opzichte van het midweekse bezoekje aan Telstar (1-2) Aanvoerder Dion Malone kwam terug in het elftal, hij verving Moïse Adiléhou achterin. Moreno Rutten verdrong rechtsback Robin Schouten naar de bank. Daar zat ook Sydney van Hooijdonk, die vanwege een blessure enkele wedstrijden ontbrak.

De Parel van het Zuiden schitterde in de eerste tien minuten. Volle druk naar voren, zoals dat van de Bredase ploeg verwacht mag worden tegen een laagvlieger, maar zoals lang niet altijd het geval was dit seizoen. Kaj de Rooij, Lewis Fiorini en Mounir El Allouchi combineerden er lustig op los. Dat leverde in no time twee treffers op. De Rooij schoot twee keer raak (intikker uit voorzet El Allouchi en rebound na schot Fiorini). Een ruime zege lonkte. Maar de 1-2 na 12 minuten - Dehninio Muringen profiteerde van zwak uitverdedigen - ging de voet wat van het gaspedaal.

Voorsprong weg

NAC bleef weliswaar domineren en grote kansen krijgen. Zo hadden Mario Bilate en Fiorini kunnen, misschien wel moeten scoren. Maar in de tegenstoot was de thuisploeg meerdere malen gevaarlijk. De tweede helft begon ook met een grote kans voor NAC: Lex Immers kopte op de lat uit een vrije trap van El Allouchi. Toch mocht FC Dordrecht zich steeds vaker melden op de Bredase helft. Na 59 minuten leidde dat tot de 2-2. Nikolas Agrafiotis verschalkte Nick Olij vanaf elf meter nadat scheidsrechter Luca Cantinau had hands van Michael Maria gezien. In de herhaling leek de bal vol op het hoofd van de onfortuinlijke linksback te ploffen.

Parel Fiorini

Met het inbrengen van Schouten, Darren Maatsen en Anco Jansen hoopte Steijn een nieuwe flater tegen FC Dordrecht te voorkomen. Dat lukte dankzij een schitterende treffer van Fiorini. De middenvelder knalde met rechts in de kruising en zorgde voor de opluchting. Door de overwinning neemt NAC tenminste voor even de derde plek (op doelsaldo) over van Almere City, dat zaterdag in actie komt. De druk op de concurrentie blijft hoog.

Opstelling NAC: Olij; Rutten, Malone, Hendriks, Maria (76. Schouten); Fiorini, Haye, Immers (82. Venema); El Allouchi (76. Jansen), Bilate (90. Adiléhou), De Rooij (76. Maatsen).

