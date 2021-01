Fiorini helpt effectief NAC aan ruime zege op Excelsior

NAC is het jaar 2021 begonnen met een zege op Excelsior. Lewis Fiorini was de grote man bij de Bredanaars met doelpunt en een assist: 0-3. De ploeg van Maurice Steijn neemt zo de derde plek over van De Graafschap.

Hij was de jongste man aan NAC-zijde met zijn 18 jaar, maar als een grote meneer nam hij zijn ploeg bij de hand. Lewis Fiorini, wederom kreeg hij het vertrouwen van Steijn, zoekt op het middenveld altijd de voetballende oplossing, staat in de duels zijn mannetje en is in aanvallend opzicht dreigend. Dat laatste bewees hij meerdere malen in de eerste helft in Rotterdam.

Menig aanval begon bij de Engelsman met Schots bloed. NAC, met Sydney van Hooijdonk in de basis, was dreigend begonnen en het was niet verrassend dat de eerste treffer van de voet van de Manchester City-huurling kwam. Fiorini kreeg veel ruimte om uit te halen, dat hij over een goed schot beschikt liet hij al zien tegen Jong PSV. Ditmaal kwam er wat fortuin bij kijken, maar zijn schot plofte na 17 minuten via een Rotterdamse knie binnen.

Kansen Zwarts

Het doelpunt hielp NAC alles behalve. Excelsior werd sterker en sterker. Het centrale duo Dion Malone en Colin Rösler moest alles op alles zetten om topscorer Elias Mar Omarsson van scoren af te houden, maar de gevaarlijkste man was zijn kompaan voorin, Joël Zwarts. Omdat hij zijn vizier niet op scherp had en een aantal grote kansen om zeep hielp, bleef de voorsprong van NAC in stand. En op het moment dat de bezoekers het lastig hadden, stond Fiorini weer op. Met een sublieme voorzet bediende hij de geheel vrijstaande Kaj de Rooij. Zijn eerste treffer in Bredase dienst betekende de 0-2.

In de tweede helft ging Excelsior nadrukkelijk op zoek naar de aansluitingstreffer, maar de defensie hield piepend en krakend stand. Zwarts was tot tweemaal toe dicht bij de 1-2, maar hij leek deze voormiddag niet van plan te scoren. Zo kwam het dat reservedoelman Roy Kortsmit, hij verving de nog niet herstelde Nick Olij, net als tegen FC Volendam (3-0) de nul hield. De eindstand werd door invaller Mario Bilate middels een intikker op 0-3 bepaald.

Dankzij de zege neemt NAC de derde plek over van De Graafschap, dat zaterdag verloor van Almere City. De ploeg uit Almere heeft als nummer twee nu acht punten voorsprong op zowel de Bredanaars als de Superboeren en komt op 1 februari op bezoek in Breda.

Opstelling NAC: Kortsmit; Schouten, Malone, Rösler, Rutten; Fiorini, Haye, El Allouchi (81. Immers); De Rooij, Van Hooijdonk (81. Bilate), Venema (77. Kestens).

