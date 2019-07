Finn Stokkers: ‘Wij moeten voor elkaar vechten’

Terug in de eerste divisie gaat het straks ongetwijfeld weer over kunstgras, beloftenteams en zielloze uitwedstrijden in krakkemikkige stadions. Finn Stokkers (23) heeft het met Sparta en Fortuna Sittard – met beide clubs is de spits gepromoveerd – allemaal al meegemaakt. Na 98 wedstrijden (inclusief play-offs) kent hij de valkuilen van een competitie die te kwalificeren is als onvoorspelbaar. Een monoloog.