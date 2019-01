Feskens: ‘NAC heeft meer knokkersmentaliteit dan Willem II, vroeger was dat andersom’

Feskens, die vijftien seizoenen onder contract stond bij Willem II en zijn carrière in de daaropvolgende twee jaar afsloot bij NAC, denkt dat het vertrek van Fran Sol op korte termijn moeilijk is op te vangen. ,,Sol is bijna meer dan de helft van de doelpunten van Willem II. Het is een belangrijke jongen, ook in de groep, dus ik denk dat het zeker in het begin lastig is om daar een goed geolied team te gaan zien. Ik denk dat het een moeizame wedstrijd wordt voor Willem II, maar dat ze door de strijd en teamgeest toch minimaal een puntje gaan halen.”

Voor NAC kwam de winterstop op het verkeerde moment, vindt Feskens. ,,Ze begonnen aardig te spelen en zaten in een flow. Het is even afwachten hoe ze uit de winterstop komen. Uiteindelijk vind ik dat Willem II een wat beter voetballend team heeft. NAC heeft over het algemeen wat meer een knokkersmentaliteit, terwijl dat vroeger toch wel een beetje andersom was.”

Enerverende wedstrijd

Feskens kan de wedstrijd zelf niet bijwonen, omdat hij namens zijn huidige werkgever PSV naar het duel tussen De Graafschap en Fortuna Sittard gaat. ,,Die moeten we even goed in beeld krijgen. Jammer genoeg ben ik er zelf niet bij, maar ik denk dat het enerverende wedstrijd gaat worden. Het is sowieso interessant om te zien wat Willem II gaat doen zonder Fran Sol. Ik ben benieuwd.”

Het duel tussen Willem II en NAC begint zondag om 12.15 uur in het Koning Willem II Stadion.