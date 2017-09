Fernandes weer fit en inzetbaar

BREDA - Over de opstelling voor het duel zaterdagavond met ADO Den Haag laat NAC-trainer Stijn Vreven zoals gebruikelijk weinig los. Eén ding wil hij al wel kwijt: ,,Paolo Fernandes is terug fit." Of de Spanjaard zijn plek in de aanval ook direct weer mag innemen blijft nog wel de vraag. ,,Het zou een keuze kunnen zijn", zegt Vreven.

Fernandes raakte tijdens de wedstrijd tegen AZ geblesseerd aan zijn lies. Hij miste daardoor de duels met FC Groningen, Achilles'29 en Feyenoord. Zijn vervanger Thomas Agyepong raakte vervolgens eveneens geblesseerd, waarna Giovanni Korte zijn kans greep op de rechter vleugel.

Eveneens aan de rechterkant is ook Fabian Sporkslede weer helemaal fit. Het is afwachten of Vreven hem terug in de basis plaats, of dat James Horsfield zijn plek als rechtsback behoudt.