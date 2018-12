Fernandes terug, Mashart onzeker voor NAC - Vitesse

Donderdag brak hij de training voortijdig af, vrijdag bleef hij binnen. En dus is Jethro Mashart een twijfelgeval voor de wedstrijd met Vitesse zondag (16.45 uur) in Breda. Paolo Fernandes is daarentegen op de weg terug.

,,Dit is iets wat Jethro om de zoveel tijd heeft. Het is niet ernstig, hij herstelt er redelijk snel van. In de voorbereiding heeft hij het ook gehad”, zegt trainer Mitchell van der Gaag die nog steeds niet kan beschikken over het geblesseerde drietal Anouar Kali, Luka Ilic en Gervane Kastaneer.

Carolina

Mocht Mashart Vitesse niet halen, dan hoeft Jurich Carolina in ieder geval geen hoop te koesteren op een basisplaats. De afgelopen zomer van (Jong) PSV overgekomen linkspoot ontbrak in Groningen bij de wedstrijdselectie. Van der Gaag legt uit waarom: ,,Ik heb een aantal jongens die op die positie kunnen spelen. Dan kijk ik ook naar hoe er getraind en hoe er gespeeld wordt.” Het is geen straf, benadrukt Van der Gaag, ,,maar wel iets om over na te denken. Het is niet schokkend maar af en toe wel nodig. Ik was niet helemaal tevreden.”

Mets

Karol Mets mag wel aanspraak maken op een rentree. De Estse international speelde maandag met Jong NAC tegen Jong FC Volendam (3-0-nederlaag) en zou de schutterende Erik Palmer-Brown in het centrum van de verdediging kunnen vervangen. ,,Karol heeft nu twee weken meegetraind, dat ziet er goed uit. Hij was basisspeler tot het moment dat hij geblesseerd raakte en heeft voor de ploeg met een injectie gespeeld. Dat neem ik mee.” Het is voor Van der Gaag geen overweging om Mets als linksback in te zetten mocht Mashart niet tijdig hersteld zijn.

Van Anholt

Verder dient Pele van Anholt zich aan. De rechtsback heeft inmiddels drie wedstrijden met Jong NAC afgewerkt. ,,Eerst 45 minuten, daarna een uur. Vervolgens heeft hij weer wat last gekregen, maar niet van zijn oude blessure. Dinsdag heeft hij voor het eerst negentig minuten gespeeld.” Toch lijkt Van der Gaag niet van plan om Van Anholt in zijn basisformatie op te nemen. ,,We hebben al veel veranderingen doorgevoerd, meer dan we met z’n allen gewild hadden. Hij is er in ieder geval bij. Ik vind dat wij al veel veranderd hebben, dus om continu te veranderen...”

Paolo Fernandes tenslotte heeft de hele week volle bak getraind en zou zondag tegen Vitesse voor een korte invalbeurt kunnen worden ingebracht. De Spanjaard deed eind september, in het bekerduel met RKC, voor het laatst mee namens NAC.