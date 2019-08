Feestelijk dagje Volendam eindigt voor NAC in mineur

video Jubileren­de El Allouchi ziet feestje verpest worden: ‘Rot avond is nog zacht uitgedrukt’

9:14 Het had vrijdagavond een feestavond moeten worden voor Mounir El Allouchi. De middenvelder speelde tegen Volendam zijn honderdste officiële duel voor NAC en had lang uitzicht op drie punten als cadeau. Het liep in het slot anders. ,,Dit doet ongelooflijk veel pijn.”