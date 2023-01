Feest voor Hyballa bij terugkeer in Rat Verlegh Stadion; ontketend NAC haalt hard uit tegen Jong AZ

Peter Hyballa is zijn tweede periode bij NAC meer dan voorspoedig begonnen. Hij zag zijn ploeg domineren en eenvoudig zegevieren tegen Jong AZ. Het werd een waar doelpuntenfestijn: 5-1.

Feest in het Rat Verlegh Stadion. De kleine achttienduizend supporters hadden alle reden tot lachen. De eerste wedstrijd onder de teruggekeerde Peter Hyballa resulteerde in nagenoeg alles wat ze ervan gehoopt hadden. Bij vlagen attractief spel, gegenpressing en bovendien een ruime zege.

Jong AZ was de ploeg die NAC eerder dit seizoen zo voor schut had gezet met een 4-0. Afgedroogd. Maar nu waren de rollen omgedraaid. Zoals het eigenlijk ook hoort. Na een belabberde eerste seizoenshelft barst NAC van de ambitie. Vier bevestigde aanwinsten onderstrepen dat. En NAC is nog niet klaar.

Aanwinsten

De nieuwelingen zaten tegen Jong AZ al gelijk bij de selectie (Casper Staring maakte al eerder zijn debuut), één daarvan mocht gelijk starten: Elías Már Ómarsson kreeg van Hyballa een basisplaats. Tom Boere maakte nog voor rust zijn debuut; hij verving de geblesseerd uitgevallen Jort van der Sande.

Hyballa ging terug naar een systeem met vier verdedigers en drie aanvallers en moest dus de nodige knopen doorhakken. Anselmo Garcia Mac Nulty werd het kind van de rekening, Moreno Rutten mocht weer eens starten. Voorin Ómarsson en Charles-Jesaja Herrmann op de vleugels.

Diepte

‘We need diepte’, zei Hyballa al eens eerder en dat kwam er ook. De eerste diepe bal resulteerde gelijk in de 1-0. Na tien minuten vond Boyd Lucassen Herrmann en de opgeleefde aanvaller maakte een week na zijn eerste treffer nu zijn tweede competitiedoelpunt voor NAC.

De eerste helft was aantrekkelijk, maar wel met kansen voor beide ploegen. Zo haalde Tijs Velthuis nog een bal van de lijn, maar was NAC gevaarlijk namens Ody Velanas en Sabir Agougil. Voor Van der Sande eindigde de avond dus in mineur.

Penalty

De eerste bijdrage van debutant Boere was meteen een bruikbare. De in Breda geboren spits verdiende vlak na rust een strafschop, het was pas de eerste penalty voor NAC dit seizoen. Aanvoerder Velanas benutte die (2-0) en daarna ging het hard.

Een rode kaart voor Jong AZ maakte het allemaal nog wat makkelijker. Velanas maakte er vervolgens 3-0 van en invaller Ezechiel Banzuzi kopte de 4-0 binnen. Twee keer was Agougil de aangever. Uiteindelijk gunde Hyballa ook Victor Wernersson nog zijn debuut. De linksback leverde de assist waaruit Velanas (met het hoofd) zijn hattrick compleet maakte: 5-0. De 5-1 was voor de boeken. Het startschot voor een succesvolle tweede seizoenshelft is gegeven.

Opstelling NAC: Kortsmit; Lucassen (78. Wernersson), Besselink, Velthuis, Rutten; Agougil, Staring (78. Omgba), Velanas; Herrmann (64. Kotzebue), Van der Sande (45. Boere), Ómarsson (64. Banzuzi)

