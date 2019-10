FC Eindhoven geen tussendoortje voor koploper NAC in aanloop naar De Graafschap

Dogan, die vorige week twintig minuten kreeg in het oefenduel met Club Brugge, wordt rustig gebracht. ,,Hij heeft een dubbele tik gehad en komt van ver”, zegt trainer Ruud Brood. ,,Hij was fit en raakte weer geblesseerd, we moeten de verwachtingen daarom iets temperen. Dat kan ook niet anders als je er zo’n lange tijd uit bent geweest.”

Slimmer

Met vier goals in de laatste vier wedstrijden, allemaal stuk voor stuk gewonnen door NAC, heeft Sydney van Hooijdonk zich in korte tijd opgewerkt tot de nieuwe aanvalsleider. ,,Hij is doelgerichter, rustiger en vaster geworden. Slimmer ook en laat zich minder makkelijk van de bal zetten.” Dat betekent volgens Brood niet dat Van Hooijdonk definitief de eerste spits is en Finn Stokkers na zijn reservebeurt tegen NEC op het tweede plan is geraakt. ,,Finn is een realistische en nuchtere jongen die wel degelijk kwaliteiten heeft. Aanvallend neemt de concurrentie nu toe: in de spits en op de zijkanten.”

In aanloop naar FC Eindhoven, dat tien van de veertien punten in eigen huis behaalde, trainde NAC woensdag op het kunstgras van Boeimeer en donderdag op het kunstgras van Baronie om goed beslagen ten ijs te komen in het Jan Louwers Stadion. Brood waakt ervoor dat zijn spelers het duel met FC Eindhoven als een tussendoortje zien in aanloop naar de topper met De Graafschap aanstaande maandag. ,,Met NEC heb ik eens direct na de winterstop kansloos met 3-0 verloren bij FC Eindhoven ondanks dat we bovenaan stonden, dat heb ik de jongens deze week meegegeven.”

NAC heeft met De Graafschap, Cambuur en Excelsior wel al een gaatje geslagen naar de rest van de ploegen, de beloftenteams niet meegerekend. ,,Er is een kleine afscheiding, maar ik denk dat je pas rond de winterstop echt een onderscheid kan maken.”