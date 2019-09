FC Den Bosch gaat niet verder met voormalig Jong NAC-spits Skender Loshi

Loshi, die naast een Nederlands ook een Albanees paspoort heeft, maakte drie keer de voorbereiding van NAC op het seizoen mee, maar wist nooit een contract te krijgen. Sinds deze zomer is hij clubloos. Na zijn vertrek bij NAC was hij nog even op proef bij TOP Oss, maar ook daar lag er uiteindelijk geen contract voor hem klaar.

In plaats van Loshi komt donderdag en zaterdag Siebe Schets op proef in Den Bosch. De Zeeuwse aanvaller (21) speelde vorig seizoen nog bij FC Dordrecht, maar zit sinds deze zomer zonder club. Voor zijn tijd bij Dordt kwam Schets uit voor Go Ahead Eagles en Jong FC Twente. In totaal kwam hij voor Go Ahead Eagles en FC Dordrecht tot 21 optredens in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij twee keer scoorde.