FC Barcelona stelt NAC ruildeal voor om Riera terug te halen

FC Barcelona informeert naar verdediger Roger Riera voor het tweede elftal dat actief is in de Spaanse Segunda División B.

NAC is niet van plan om Roger Riera, vorig jaar transfervrij ingelijfd voor twee seizoenen met een optie voor een extra jaar, zonder slag of stoot te laten gaan. De club heeft FC Barcelona de deur gewezen nadat de grootmacht zijn interesse in de speler kenbaar heeft gemaakt. De centrale verdediger wordt intern beschouwd als een van de steunpilaren van een team dat NAC moet terugbrengen naar de eredivisie.

Aanvoerder

Hoewel de belangstelling van FC Barcelona op het eerste oog opvallend lijkt, is het redelijk verklaarbaar dat de 25-jarige Riera op de Catalaanse radar is verschenen. Allereerst maakte hij negen jaar, vanaf zijn tiende tot zijn negentiende, deel uit van de jeugdopleiding van Barça.

Als aanvoerder van het onder 19-team veroverde hij in het seizoen 2013/2014 de eerste editie van de UEFA Youth League; de Champions League voor junioren. Grote ster van de ploeg destijds was Munir El Haddadi die de zomer de Europa League won met Sevilla. Adama Traoré (Wolverhampton Wanderers), Antonio Sanabria (Betis Sevilla) en Wilfrid Kaptoum (Betis Sevilla) spelen eveneens op het hoogste niveau.

Daarnaast heeft Riera met anderhalf seizoen Celta B en twee jaar Villarreal B ruimschoots ervaring opgedaan in de Segunda División B, het derde niveau in Spanje wat officieel wordt aangeduid als semiprofessioneel voetbal. Omdat Barcelona B de ambitie heeft uitgesproken om te promoveren naar de Segunda División A, de Spaanse eerste divisie, zoekt het naar spelers die bekend zijn met de competitie, wat jaartjes meelopen in het metier en affiniteit met de club hebben.

Voorkomen

Barcelona heeft zich dus bij NAC gemeld en het voorstel gedaan om met gesloten beurzen Roger Riera tegen een andere beloftevolle speler te ruilen. De Bredase leiding ziet echter weinig in een dergelijke constructie. Omdat de club na het vertrek van Jan Paul van Hecke dun zit in de centrale verdedigers. En omdat Riera, ondanks zijn matige competitiestart, een belangrijke bouwsteen is. Mocht Barcelona de interesse doorzetten, wil NAC een substantieel transferbedrag zien voor Riera.

Liever houdt NAC de Catalaanse mandekker in Breda. De club heeft immers gemerkt dat het niet eenvoudig is om een (ervaren) Nederlandse (linksbenige) centrale verdediger naar het Rat Verlegh Stadion te halen. De reden ook dat het via het netwerk van Maurice Steijn bij de onbekende Franse Beniner Moïse Adiléhou is uitgekomen. De trainer noemde hem al een gokje. Drie weken voor het sluiten van de transfermarkt een basisspeler als Riera verliezen, vorig jaar de metgezel van Van Hecke, wil NAC voorkomen.