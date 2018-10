'Fantastisch om te horen dat NAC- supporters mij niet vergeten zijn'

,,Dat is NAC. Ik heb altijd al gezegd dat de supporters het beste en mooiste deel van de club zijn. Ook als het elftal verliest, zoals vandaag, blijven ze achter de spelers staan. Dat zie je niet vaak", zei Angeliño die dit seizoen goed is voor vier assists in Eindhovense dient. ,,Het was een mooie avond, ik keek al weken uit naar deze wedstrijd. Het was fantastisch om te horen dat de supporters mij niet vergeten zijn.'