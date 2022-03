Fantasie-opstelling NAC in afscheidswedstrijd Seuntjens

De Gegenpres­sing Podcast | Nieuwe deadline overname, intense carnaval en voetbal NAC lijkt nergens op

In De Gegenpressing Podcast bespreken clubwatchers Yadran Blanco, Dennis Kas en Joost Blaauwhof het laatste nieuws rondom NAC. In S2A30 gaat het over de overwinning op Jong PSV.

1 maart