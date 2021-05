Fanatieke supporters eensgezind: ‘Ik voel het tot in de tenen, NAC gaat dit niet meer laten lopen’

Hartkloppingen bij de Breda Loco's

,,Het is echt niet goed voor je hart dit”, zegt Bram van Doorn van supportersgeleding Breda Loco’s over de strafschoppenreeks aan de Oude Meerdijk in Emmen. ,,Deze stress heb ik anderhalf jaar niet gevoeld. Ineens is het daar. Ik voelde het tot in de tenen. Ik vrees dat ik de komende dagen geen oog dichtdoe. Na dit seizoen, wat eigenlijk al was afgeschreven, zo’n climax. Onvoorstelbaar.”