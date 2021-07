Extra oefenduels voor NAC met Maccabi Tel Aviv en Almere City als tegenstanders

De amateurclub zegde af omdat het vermoedde dat de belangstelling in Made zou tegenvallen vanwege corona beperkende maatregelen zoals een negatief testbewijs.

NAC-Belg Kestens wil iets meer ‘Ollander’ zijn: ‘Vorig seizoen heb ik me te weinig laten horen’

De Graaf over ontbreken Immers bij NAC: ‘Ik twijfel of hij volgend seizoen nog voetballer is’

Zaterdag oefent NAC in het Noord-Limburgse Tegelen, op 120 kilometer van Breda, tegen Maccabi Tel Aviv. De Israëlisch bekerwinnaar van het afgelopen seizoen is voor een trainingskamp van elf dagen in Nederland neergestreken waarin het ook tegen sc Heerenveen speelt.