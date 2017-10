Extra huiswerk Ambrose en Meijers in aanloop naar FC Utrecht

VoorbeschouwingStijn Vreven houdt voor de uitwedstrijd met FC Utrecht zondag (14.30 uur) vertrouwen in Thierry Ambrose. ,,Ik wil mijn spits niet doodmaken door hem te passeren. Daar heeft hij niks aan. Wat hij nodig heeft, is een doelpunt. Zolang hij blijft werken in dienst van het team, laat ik hem staan. Ik hoop wel dat hij snel over dat dode punt heen is.”

Het probleem van NAC is meer dan eens benoemd. ,,Voorin maken we de kansen niet af en achterin geven goals weg dat je denkt: ‘Hoe is het mogelijk?’ De verhoudingen zijn aan beide kanten totaal zoek”, zegt Vreven. ,,We krijgen redelijk veel kansen en maken weinig goals. Soms denk ik: ‘Hoe is het mogelijk?' Bizar gewoon.” Een panklare oplossing heeft Vreven niet. ,,Trainen op efficiency is hetzelfde als trainen op strafschoppen. Op trainingen trapt iedereen de ballen binnen. In een stadion onder druk, is dat heel anders. Dat is niet na te bootsen."

Quote Thierry moet meer kil­lers­men­ta­li­teit tonen, leren zich beter te positioneren en nog meer op zoek gaan naar een treffer Stijn Vreven

Ruim twee maanden staat Ambrose droog, het begint stilaan een dingetje te worden in Breda. De Franse spits heeft door zijn positieve houding en nimmer aflatende arbeidsethos krediet opgebouwd bij de technische staf, ,,maar hij moet wel meer killersmentaliteit tonen en nog meer op zoek gaan naar een treffer. Ik snap de reacties van de supporters. Als het minder gaat, dan wordt naar bepaalde spelers kritisch gekeken. Deze week hebben we Thierry een PowerPoint laten zien met daarin voorbeelden van Sergio Aguero en Garbiel Jesus hoe zij hun goals maken bij City én hoe hij zijn kansen bij ons krijgt. Dan is de conclusie dat Thierry zich niet in de ideale positie bevindt om te scoren. Thierry is zes tot zeven meter buiten de ideale zone in vergelijking met Aguero en Jesus. Zij zijn wel in de vijfmeterzone, in de as tussen de twee palen en gokken op die ene bal die in dat gebied kan vallen. Terwijl Thierry denkt: ‘Oh ja, daar had ik moeten zijn.’ Dat is een groot verschil, hij moet leren zich beter te positioneren.”

Quote Bart is chill en zit heel makkelijk in z’n comfortzone. Dat is een voordeel, maar tevens een nadeel voor hem. Zelf­ver­ze­kerd­heid mag niet overslaan in arrogantie Stijn Vreven

Naast Ambrose krijgt ook Bart Meijers extra huiswerk mee van de begeesterde Vreven die met zijn verdediger openlijk de strijd aangaat. ,,Bart moet in zijn totaliteit een stap maken”, zegt een opvallend kritische Vreven. Meijers verving vorige week de aan zijn enkel geblesseerd geraakte Pablo Mari. Het is echter niet vanzelfsprekend dat het jeugdproduct de komende weken de plaats inneemt van de aanvoerder. De Belgische trainer kan er ook voor kiezen om de meer ervaren Karol Mets een linie te laten zakken. ,,Bart is chill en zit heel makkelijk in z’n comfortzone. Dat is een voordeel, maar tevens een nadeel voor hem. Zelfverzekerdheid mag niet overslaan in arrogantie. Daar moet Bart voor waken. Die schoonheidsfoutjes die hij elke wedstrijd heeft, moet hij elimineren. Dat is een groot punt van aandacht. Hij moet elke dag beter willen worden. Daar zijn we dagelijks mee bezig op de trainingen.”

Volledig scherm Bart Meijers (r.) wint het luchtduel. © Pro Shots

Hapklare brok