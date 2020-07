Europees topscorer aller tijden Edwin de Graaf als assistent terug bij NAC

De Gegenpres­sing Podcast | ‘Haagse straatvech­ter Steijn spreekt de taal van de tribune’

14 juli De rust moet terugkeren in Breda. De sleutels zijn in handen van de nieuwe trainer, Maurice Steijn, die deze week gepresenteerd werd. Clubwatchers Yadran Blanco, Dennis Kas en Joost Blaauwhof bespreken de actualiteit rondom NAC, de selectie, de berichtgeving over de club én leggen de nieuwe naam van de podcast uit. Dit en meer in de tweede aflevering van De Gegenpressing Podcast.